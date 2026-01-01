Bugünkü Metaverse Face Fiyatı

Bugünkü Metaverse Face (MEFA) fiyatı $ 0,00002261 olup, son 24 saatte % 1,20 değişim gösterdi. Mevcut MEFA / USD dönüşüm oranı MEFA başına $ 0,00002261 şeklindedir.

Metaverse Face, şu anda piyasa değeri açısından $ 214.870 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,50B MEFA şeklindedir. Son 24 saat içinde MEFA, $ 0,00002261 (en düşük) ile $ 0,00002288 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00148951 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002134 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEFA, son bir saatte -%0,33 ve son 7 günde +%2,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Metaverse Face (MEFA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 214,87K$ 214,87K $ 214,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 226,07K$ 226,07K $ 226,07K Dolaşım Arzı 9,50B 9,50B 9,50B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Metaverse Face piyasa değeri $ 214,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEFA arzı 9,50B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 226,07K.