Bugünkü MexCrewn Fiyatı

Bugünkü MexCrewn (MEXCREWN) fiyatı $ 0,00054264 olup, son 24 saatte % 5,86 değişim gösterdi. Mevcut MEXCREWN / USD dönüşüm oranı MEXCREWN başına $ 0,00054264 şeklindedir.

MexCrewn, şu anda piyasa değeri açısından $ 54.360 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M MEXCREWN şeklindedir. Son 24 saat içinde MEXCREWN, $ 0,00053656 (en düşük) ile $ 0,00057643 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,008046 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0003184 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEXCREWN, son bir saatte -%0,70 ve son 7 günde -%0,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MexCrewn (MEXCREWN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,36K$ 54,36K $ 54,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 54,36K$ 54,36K $ 54,36K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

