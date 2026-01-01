Bugünkü mfercoin Fiyatı

Bugünkü mfercoin (MFER) fiyatı $ 0,00212571 olup, son 24 saatte % 15,50 değişim gösterdi. Mevcut MFER / USD dönüşüm oranı MFER başına $ 0,00212571 şeklindedir.

mfercoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.125.702 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M MFER şeklindedir. Son 24 saat içinde MFER, $ 0,00211212 (en düşük) ile $ 0,0026546 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,263597 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00211212 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MFER, son bir saatte -%3,52 ve son 7 günde -%15,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

mfercoin (MFER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,13M$ 2,13M $ 2,13M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.066,04 999.998.066,04 999.998.066,04

Şu anki mfercoin piyasa değeri $ 2,13M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MFER arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998066.04. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,13M.