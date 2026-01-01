Bugünkü Microsoft xStock Fiyatı

Bugünkü Microsoft xStock (MSFTX) fiyatı $ 497,96 olup, son 24 saatte % 1,86 değişim gösterdi. Mevcut MSFTX / USD dönüşüm oranı MSFTX başına $ 497,96 şeklindedir.

Microsoft xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.589.489 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,19K MSFTX şeklindedir. Son 24 saat içinde MSFTX, $ 485,62 (en düşük) ile $ 502,5 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 767,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 456,56 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSFTX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Microsoft xStock (MSFTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,00M$ 38,00M $ 38,00M Dolaşım Arzı 3,19K 3,19K 3,19K Toplam Arz 76.319,97913305252 76.319,97913305252 76.319,97913305252

Şu anki Microsoft xStock piyasa değeri $ 1,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSFTX arzı 3,19K olup, toplam arzı 76319.97913305252. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,00M.