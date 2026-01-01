BorsaDEX+
Bugünkü canlı Microsoft xStock fiyatı 497,96 USD. MSFTX piyasa değeri ise 1.589.489 USD. MSFTX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Microsoft xStock fiyatı 497,96 USD. MSFTX piyasa değeri ise 1.589.489 USD. MSFTX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

MSFTX Hakkında Daha Fazla Bilgi

MSFTX Fiyat Bilgileri

MSFTX Nedir

MSFTX Whitepaper

MSFTX Resmi Websitesi

MSFTX Token Ekonomisi

MSFTX Fiyat Tahmini

Microsoft xStock Logosu

Microsoft xStock Fiyatı (MSFTX)

Listelenmedi

1 MSFTX / USD Canlı Fiyatı:

$497,96
+%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Microsoft xStock (MSFTX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 22:06:33 (UTC+8)

Bugünkü Microsoft xStock Fiyatı

Bugünkü Microsoft xStock (MSFTX) fiyatı $ 497,96 olup, son 24 saatte % 1,86 değişim gösterdi. Mevcut MSFTX / USD dönüşüm oranı MSFTX başına $ 497,96 şeklindedir.

Microsoft xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.589.489 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,19K MSFTX şeklindedir. Son 24 saat içinde MSFTX, $ 485,62 (en düşük) ile $ 502,5 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 767,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 456,56 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSFTX, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Microsoft xStock (MSFTX) Piyasa Bilgileri

$ 1,59M
--
$ 38,00M
3,19K
76.319,97913305252
Şu anki Microsoft xStock piyasa değeri $ 1,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSFTX arzı 3,19K olup, toplam arzı 76319.97913305252. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,00M.

Microsoft xStock Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 485,62
24 sa Düşük
$ 502,5
24 sa Yüksek

$ 485,62
$ 502,5
$ 767,64
$ 456,56
+%0,01

+%1,86

-%0,29

-%0,29

Microsoft xStock (MSFTX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Microsoft xStock / USD fiyat değişimi, $ +9,09.
Son 30 gün içerisinde, Microsoft xStock / USD fiyat değişimi, $ +6,0757095520.
Son 60 gün içerisinde, Microsoft xStock / USD fiyat değişimi, $ -36,8031280880.
Son 90 gün içerisinde, Microsoft xStock / USD fiyat değişimi, $ -26,3760801319773.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +9,09+%1,86
30 Gün$ +6,0757095520+%1,22
60 Gün$ -36,8031280880-%7,39
90 Gün$ -26,3760801319773-%5,03

Microsoft xStock için Fiyat Tahmini

2030 için Microsoft xStock (MSFTX) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, MSFTX için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Microsoft xStock (MSFTX) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Microsoft xStock fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Microsoft xStock varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Microsoft xStock Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, MSFTX varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Microsoft xStock (MSFTX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Microsoft xStock Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Microsoft xStock ne kadar olacak?
Microsoft xStock yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Microsoft xStock fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 22:06:33 (UTC+8)

Microsoft xStock (MSFTX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-01 20:23:25Zincir Üstü Veriler
年终回调难掩基金热情：美国加密货币ETF 2025年净流入约320亿美元
01-01 17:18:39Sektör Haberleri
2025年美國比特幣現貨ETF總淨流入達213.48億美元
01-01 12:57:08Sektör Haberleri
加密恐慌指数跌至20,"极度恐慌"状态进一步加剧
01-01 04:40:44Sektör Haberleri
Bitcoin於2025年下跌7.84%,年中觸及歷史新高126,000美元
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出

Microsoft xStock Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.