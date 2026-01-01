Bugünkü MICROWAVED Fiyatı

Bugünkü MICROWAVED (MICROWAVED) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,93 değişim gösterdi. Mevcut MICROWAVED / USD dönüşüm oranı MICROWAVED başına -- şeklindedir.

MICROWAVED, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.673,91 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,67M MICROWAVED şeklindedir. Son 24 saat içinde MICROWAVED, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MICROWAVED, son bir saatte +%0,68 ve son 7 günde +%2,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MICROWAVED (MICROWAVED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,67K$ 13,67K $ 13,67K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,67K$ 13,67K $ 13,67K Dolaşım Arzı 999,67M 999,67M 999,67M Toplam Arz 999.670.907,396402 999.670.907,396402 999.670.907,396402

Şu anki MICROWAVED piyasa değeri $ 13,67K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICROWAVED arzı 999,67M olup, toplam arzı 999670907.396402. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,67K.