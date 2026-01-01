Bugünkü Midas mAPOLLO Fiyatı

Bugünkü Midas mAPOLLO (MAPOLLO) fiyatı $ 1,061 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut MAPOLLO / USD dönüşüm oranı MAPOLLO başına $ 1,061 şeklindedir.

Midas mAPOLLO, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.934.187 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 17,85M MAPOLLO şeklindedir. Son 24 saat içinde MAPOLLO, $ 1,06 (en düşük) ile $ 1,061 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,061 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,019 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAPOLLO, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,93M$ 18,93M $ 18,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,93M$ 18,93M $ 18,93M Dolaşım Arzı 17,85M 17,85M 17,85M Toplam Arz 17.850.746,69938317 17.850.746,69938317 17.850.746,69938317

Şu anki Midas mAPOLLO piyasa değeri $ 18,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAPOLLO arzı 17,85M olup, toplam arzı 17850746.69938317. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,93M.