Bugünkü Midas mHYPER Fiyatı

Bugünkü Midas mHYPER (MHYPER) fiyatı $ 1,067 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MHYPER / USD dönüşüm oranı MHYPER başına $ 1,067 şeklindedir.

Midas mHYPER, şu anda piyasa değeri açısından $ 75.858.467 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 71,12M MHYPER şeklindedir. Son 24 saat içinde MHYPER, $ 1,067 (en düşük) ile $ 1,067 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,067 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,024 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MHYPER, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,15 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Midas mHYPER (MHYPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 75,86M$ 75,86M $ 75,86M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 75,86M$ 75,86M $ 75,86M Dolaşım Arzı 71,12M 71,12M 71,12M Toplam Arz 71.122.741,57108074 71.122.741,57108074 71.122.741,57108074

