Bugünkü Midas msyrupUSDp Fiyatı

Bugünkü Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) fiyatı $ 1,024 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MSYRUPUSDP / USD dönüşüm oranı MSYRUPUSDP başına $ 1,024 şeklindedir.

Midas msyrupUSDp, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.196.838 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 24,61M MSYRUPUSDP şeklindedir. Son 24 saat içinde MSYRUPUSDP, $ 1,024 (en düşük) ile $ 1,024 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,024 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MSYRUPUSDP, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%0,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,20M$ 25,20M $ 25,20M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,20M$ 25,20M $ 25,20M Dolaşım Arzı 24,61M 24,61M 24,61M Toplam Arz 24.609.555,27472101 24.609.555,27472101 24.609.555,27472101

Şu anki Midas msyrupUSDp piyasa değeri $ 25,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSYRUPUSDP arzı 24,61M olup, toplam arzı 24609555.27472101. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,20M.