Bugünkü MightFly Fiyatı

Bugünkü MightFly (MIGHTFLY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,64 değişim gösterdi. Mevcut MIGHTFLY / USD dönüşüm oranı MIGHTFLY başına -- şeklindedir.

MightFly, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.411,94 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,78M MIGHTFLY şeklindedir. Son 24 saat içinde MIGHTFLY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00586293 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIGHTFLY, son bir saatte +%0,09 ve son 7 günde -%10,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MightFly (MIGHTFLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,41K$ 10,41K $ 10,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,41K$ 10,41K $ 10,41K Dolaşım Arzı 999,78M 999,78M 999,78M Toplam Arz 999.781.067,190576 999.781.067,190576 999.781.067,190576

Şu anki MightFly piyasa değeri $ 10,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIGHTFLY arzı 999,78M olup, toplam arzı 999781067.190576. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,41K.