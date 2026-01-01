Bugünkü Mike Fiyatı

Bugünkü Mike (MIKE) fiyatı $ 0,0000121 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut MIKE / USD dönüşüm oranı MIKE başına $ 0,0000121 şeklindedir.

Mike, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.102,5 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MIKE şeklindedir. Son 24 saat içinde MIKE, $ 0,00001206 (en düşük) ile $ 0,0000123 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00013531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001034 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIKE, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde +%8,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mike (MIKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,10K$ 12,10K $ 12,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,10K$ 12,10K $ 12,10K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Mike piyasa değeri $ 12,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIKE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,10K.