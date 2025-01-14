MileVerse Fiyatı (MVC)
Bugün için canlı MileVerse (MVC) fiyatı, 0.00513167 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13.84M USD. MVC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MileVerse Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 5.25M USD
- Gün içindeki MileVerse fiyat değişimi +0.12%
- Dolaşımdaki arz: 2.69B USD.
MEXC'deki MVC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MVC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MileVerse / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MileVerse / USD fiyat değişimi, $ -0.0024138867.
Son 60 gün içerisinde, MileVerse / USD fiyat değişimi, $ +0.0020638293.
Son 90 gün içerisinde, MileVerse / USD fiyat değişimi, $ +0.000859788513257908.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.12%
|30 Gün
|$ -0.0024138867
|-47.03%
|60 Gün
|$ +0.0020638293
|+40.22%
|90 Gün
|$ +0.000859788513257908
|+20.13%
En güncel MileVerse fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-2.05%
+0.12%
-10.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MVC / AUD
A$0.0082619887
|1 MVC / GBP
￡0.0041566527
|1 MVC / EUR
€0.0049777199
|1 MVC / USD
$0.00513167
|1 MVC / MYR
RM0.0231438317
|1 MVC / TRY
₺0.1820716516
|1 MVC / JPY
¥0.807724858
|1 MVC / RUB
₽0.5273817259
|1 MVC / INR
₹0.4452750059
|1 MVC / IDR
Rp84.1257242448
|1 MVC / PHP
₱0.3008698121
|1 MVC / EGP
￡E.0.259149335
|1 MVC / BRL
R$0.0312518703
|1 MVC / CAD
C$0.0073382881
|1 MVC / BDT
৳0.6237544885
|1 MVC / NGN
₦7.9560385346
|1 MVC / UAH
₴0.217582808
|1 MVC / VES
Bs0.27197851
|1 MVC / PKR
Rs1.430196429
|1 MVC / KZT
₸2.7252246702
|1 MVC / THB
฿0.1781715824
|1 MVC / TWD
NT$0.1698069603
|1 MVC / CHF
Fr0.0046698197
|1 MVC / HKD
HK$0.0399243926
|1 MVC / MAD
.د.م0.0517785503