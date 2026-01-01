Bugünkü Mintana Fiyatı

Bugünkü Mintana (MINT) fiyatı $ 0,00001137 olup, son 24 saatte % 0,19 değişim gösterdi. Mevcut MINT / USD dönüşüm oranı MINT başına $ 0,00001137 şeklindedir.

Mintana, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.370,93 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,66M MINT şeklindedir. Son 24 saat içinde MINT, $ 0,00001136 (en düşük) ile $ 0,00001141 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00055874 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001085 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINT, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde +%1,21 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mintana (MINT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,37K$ 11,37K $ 11,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,37K$ 11,37K $ 11,37K Dolaşım Arzı 999,66M 999,66M 999,66M Toplam Arz 999.659.389,019294 999.659.389,019294 999.659.389,019294

Şu anki Mintana piyasa değeri $ 11,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINT arzı 999,66M olup, toplam arzı 999659389.019294. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,37K.