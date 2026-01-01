Bugünkü Mintify Fiyatı

Bugünkü Mintify (MINT) fiyatı $ 0,0002744 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MINT / USD dönüşüm oranı MINT başına $ 0,0002744 şeklindedir.

Mintify, şu anda piyasa değeri açısından $ 136.333 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 496,83M MINT şeklindedir. Son 24 saat içinde MINT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,059905 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0002744 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MINT, son bir saatte -- ve son 7 günde -%7,25 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mintify (MINT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 136,33K$ 136,33K $ 136,33K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 274,40K$ 274,40K $ 274,40K Dolaşım Arzı 496,83M 496,83M 496,83M Toplam Arz 999.992.292,847128 999.992.292,847128 999.992.292,847128

Şu anki Mintify piyasa değeri $ 136,33K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MINT arzı 496,83M olup, toplam arzı 999992292.847128. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 274,40K.