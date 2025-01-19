Miraya 7f Fiyatı (M7F)
Bugün için canlı Miraya 7f (M7F) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 96.82K USD. M7F / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Miraya 7f Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.69K USD
- Gün içindeki Miraya 7f fiyat değişimi -18.30%
- Dolaşımdaki arz: 998.98M USD.
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Gün içerisinde, Miraya 7f / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Miraya 7f / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Miraya 7f / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Miraya 7f / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-18.30%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Miraya 7f fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.19%
-18.30%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
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