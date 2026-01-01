Bugünkü Mitosis EOL BNB Fiyatı

Bugünkü Mitosis EOL BNB (MIBNB) fiyatı $ 854,01 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut MIBNB / USD dönüşüm oranı MIBNB başına $ 854,01 şeklindedir.

Mitosis EOL BNB, şu anda piyasa değeri açısından $ 867.974 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,02K MIBNB şeklindedir. Son 24 saat içinde MIBNB, $ 852,26 (en düşük) ile $ 872,07 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1.341,21 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 788,63 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MIBNB, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%2,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 867,97K$ 867,97K $ 867,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 867,97K$ 867,97K $ 867,97K Dolaşım Arzı 1,02K 1,02K 1,02K Toplam Arz 1.016,348915073288 1.016,348915073288 1.016,348915073288

Şu anki Mitosis EOL BNB piyasa değeri $ 867,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIBNB arzı 1,02K olup, toplam arzı 1016.348915073288. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 867,97K.