Bugünkü MLM X Fiyatı

Bugünkü MLM X (MLMX) fiyatı $ 0,00002094 olup, son 24 saatte % 29,34 değişim gösterdi. Mevcut MLMX / USD dönüşüm oranı MLMX başına $ 0,00002094 şeklindedir.

MLM X, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.941 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,99M MLMX şeklindedir. Son 24 saat içinde MLMX, $ 0,00002028 (en düşük) ile $ 0,00002979 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00298728 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001137 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MLMX, son bir saatte -%0,65 ve son 7 günde -%0,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MLM X (MLMX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,94K$ 20,94K $ 20,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,94K$ 20,94K $ 20,94K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.990.983,2631822 999.990.983,2631822 999.990.983,2631822

