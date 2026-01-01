Bugünkü Moaner by Matt Furie Fiyatı

Bugünkü Moaner by Matt Furie (MOANER) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,67 değişim gösterdi. Mevcut MOANER / USD dönüşüm oranı MOANER başına -- şeklindedir.

Moaner by Matt Furie, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.682,77 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MOANER şeklindedir. Son 24 saat içinde MOANER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOANER, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde +%3,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,68K$ 18,68K $ 18,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,68K$ 18,68K $ 18,68K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Moaner by Matt Furie piyasa değeri $ 18,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOANER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,68K.