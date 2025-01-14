Molly the Otter Fiyatı (MOLLY)
Bugün için canlı Molly the Otter (MOLLY) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.02K USD. MOLLY / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Molly the Otter Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.42K USD
- Gün içindeki Molly the Otter fiyat değişimi +6.89%
- Dolaşımdaki arz: 998.99M USD.
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Gün içerisinde, Molly the Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Molly the Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Molly the Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Molly the Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+6.89%
|30 Gün
|$ 0
|-30.92%
|60 Gün
|$ 0
|-94.16%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Molly the Otter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+6.89%
-20.89%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.
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