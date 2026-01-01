Bugünkü Money Printer Fiyatı

Bugünkü Money Printer (MONEY) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 1,05 değişim gösterdi. Mevcut MONEY / USD dönüşüm oranı MONEY başına -- şeklindedir.

Money Printer, şu anda piyasa değeri açısından $ 39.655 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,51M MONEY şeklindedir. Son 24 saat içinde MONEY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MONEY, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde -%17,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Money Printer (MONEY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,66K$ 39,66K $ 39,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,66K$ 39,66K $ 39,66K Dolaşım Arzı 999,51M 999,51M 999,51M Toplam Arz 999.506.928,671382 999.506.928,671382 999.506.928,671382

Şu anki Money Printer piyasa değeri $ 39,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MONEY arzı 999,51M olup, toplam arzı 999506928.671382. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,66K.