MOO MOO Fiyatı (MOOMOO)
Bugün için canlı MOO MOO (MOOMOO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 398.96K USD. MOOMOO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MOO MOO Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MOO MOO fiyat değişimi +3.08%
- Dolaşımdaki arz: 999.93M USD.
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Gün içerisinde, MOO MOO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MOO MOO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MOO MOO / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MOO MOO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+3.08%
|30 Gün
|$ 0
|-21.03%
|60 Gün
|$ 0
|-24.54%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MOO MOO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.40%
+3.08%
+6.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience.
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