Moon Tropica Fiyatı (CAH)
Bugün için canlı Moon Tropica (CAH) fiyatı, 9.79 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 27.44M USD. CAH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Moon Tropica Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 102.33K USD
- Gün içindeki Moon Tropica fiyat değişimi -1.47%
- Dolaşımdaki arz: 2.81M USD.
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Gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -0.146557095832542.
Son 30 gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -4.5186107230.
Son 60 gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -1.3954215660.
Son 90 gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -1.56013694347927.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.146557095832542
|-1.47%
|30 Gün
|$ -4.5186107230
|-46.15%
|60 Gün
|$ -1.3954215660
|-14.25%
|90 Gün
|$ -1.56013694347927
|-13.74%
En güncel Moon Tropica fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.44%
-1.47%
-16.42%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.
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