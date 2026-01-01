Bugünkü MOONBASE Fiyatı

Bugünkü MOONBASE (MOONBASE) fiyatı $ 1,55 olup, son 24 saatte % 8,61 değişim gösterdi. Mevcut MOONBASE / USD dönüşüm oranı MOONBASE başına $ 1,55 şeklindedir.

MOONBASE, şu anda piyasa değeri açısından $ 84.430 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 54,54K MOONBASE şeklindedir. Son 24 saat içinde MOONBASE, $ 1,54 (en düşük) ile $ 1,7 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 12,19 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,52 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOONBASE, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%21,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MOONBASE (MOONBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 84,43K$ 84,43K $ 84,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 98,70K$ 98,70K $ 98,70K Dolaşım Arzı 54,54K 54,54K 54,54K Toplam Arz 63.755,29288455878 63.755,29288455878 63.755,29288455878

Şu anki MOONBASE piyasa değeri $ 84,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOONBASE arzı 54,54K olup, toplam arzı 63755.29288455878. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 98,70K.