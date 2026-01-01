Bugünkü Mooncat Fiyatı

Bugünkü Mooncat (MOONCAT) fiyatı $ 0,00043553 olup, son 24 saatte % 65,75 değişim gösterdi. Mevcut MOONCAT / USD dönüşüm oranı MOONCAT başına $ 0,00043553 şeklindedir.

Mooncat, şu anda piyasa değeri açısından $ 435.484 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,89M MOONCAT şeklindedir. Son 24 saat içinde MOONCAT, $ 0,00026119 (en düşük) ile $ 0,00057442 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00888346 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00010311 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOONCAT, son bir saatte -%3,43 ve son 7 günde +%164,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mooncat (MOONCAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 435,48K$ 435,48K $ 435,48K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 435,48K$ 435,48K $ 435,48K Dolaşım Arzı 999,89M 999,89M 999,89M Toplam Arz 999.892.080,916913 999.892.080,916913 999.892.080,916913

