Bugünkü Moonvember Fiyatı

Bugünkü Moonvember ($MVB) fiyatı $ 0,00067738 olup, son 24 saatte % 1,73 değişim gösterdi. Mevcut $MVB / USD dönüşüm oranı $MVB başına $ 0,00067738 şeklindedir.

Moonvember, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.396 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 37,49M $MVB şeklindedir. Son 24 saat içinde $MVB, $ 0,00067361 (en düşük) ile $ 0,00068931 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00679735 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00043895 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $MVB, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%10,59 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Moonvember ($MVB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,40K$ 25,40K $ 25,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,40K$ 25,40K $ 25,40K Dolaşım Arzı 37,49M 37,49M 37,49M Toplam Arz 37.492.070,75711034 37.492.070,75711034 37.492.070,75711034

