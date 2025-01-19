MOTION Fiyatı (MOTION)
Bugün için canlı MOTION (MOTION) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. MOTION / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MOTION Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 10.05 USD
- Gün içindeki MOTION fiyat değişimi --
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, MOTION / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MOTION / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MOTION / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MOTION / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-6.40%
|60 Gün
|$ 0
|-71.99%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MOTION fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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+4.22%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Motion is an ethereum based token that represents the modern slang term for motion. Our goal is to amplify individuals and create a culture coin that represents the crypto community. We have built a custom UGC generator, empowering people to show their own motion. Motion is also championed by over 100 KOL's in the crypto space who represent "motion" or being on top of their game. Motion is also a crypto publication that features those in the space who have the most notable traits to highlight and learn from. Motion is a culture coin on the ethereum blockchain.
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