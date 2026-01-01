Bugünkü MOTO Fiyatı

Bugünkü MOTO (MOTO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 3.51 değişim gösterdi. Mevcut MOTO / USD dönüşüm oranı MOTO başına -- şeklindedir.

MOTO, şu anda piyasa değeri açısından $ 215,122 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B MOTO şeklindedir. Son 24 saat içinde MOTO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.00592703 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOTO, son bir saatte +0.01% ve son 7 günde -21.73% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MOTO (MOTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 215.12K$ 215.12K $ 215.12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 215.12K$ 215.12K $ 215.12K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

