MSTR2100 Fiyatı (MSTR)
Bugün için canlı MSTR2100 (MSTR) fiyatı, 0,189313 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 3,91M USD. MSTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MSTR2100 Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MSTR2100 fiyat değişimi -%15,65
- Dolaşımdaki arz: 20,65M USD.
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Gün içerisinde, MSTR2100 / USD fiyat değişimi, $ -0,0351411014454887.
Son 30 gün içerisinde, MSTR2100 / USD fiyat değişimi, $ +0,1558670912.
Son 60 gün içerisinde, MSTR2100 / USD fiyat değişimi, $ +0,0559963811.
Son 90 gün içerisinde, MSTR2100 / USD fiyat değişimi, $ -0,2662192701850531.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0351411014454887
|-%15,65
|30 Gün
|$ +0,1558670912
|+%82,33
|60 Gün
|$ +0,0559963811
|+%29,58
|90 Gün
|$ -0,2662192701850531
|-%58,44
En güncel MSTR2100 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,63
-%15,65
-%37,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.
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|1 MSTR / VND
₫4.854,174633
|1 MSTR / AUD
A$0,29343515
|1 MSTR / GBP
￡0,14198475
|1 MSTR / EUR
€0,16848857
|1 MSTR / USD
$0,189313
|1 MSTR / MYR
RM0,81215277
|1 MSTR / TRY
₺7,35481005
|1 MSTR / JPY
¥27,57154532
|1 MSTR / RUB
₽15,32488735
|1 MSTR / INR
₹16,19951341
|1 MSTR / IDR
Rp3.103,49130672
|1 MSTR / KRW
₩264,7731618
|1 MSTR / PHP
₱10,5636654
|1 MSTR / EGP
￡E.9,4845813
|1 MSTR / BRL
R$1,07151158
|1 MSTR / CAD
C$0,26314507
|1 MSTR / BDT
৳22,99017072
|1 MSTR / NGN
₦303,38544128
|1 MSTR / UAH
₴7,85459637
|1 MSTR / VES
Bs17,795422
|1 MSTR / PKR
Rs53,28214385
|1 MSTR / KZT
₸96,48904984
|1 MSTR / THB
฿6,30790916
|1 MSTR / TWD
NT$5,71914573
|1 MSTR / AED
د.إ0,69477871
|1 MSTR / CHF
Fr0,15712979
|1 MSTR / HKD
HK$1,47853453
|1 MSTR / MAD
.د.م1,7606109
|1 MSTR / MXN
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