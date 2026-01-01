Bugünkü Mubarakah Fiyatı

Bugünkü Mubarakah (MUBARAKAH) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut MUBARAKAH / USD dönüşüm oranı MUBARAKAH başına -- şeklindedir.

Mubarakah, şu anda piyasa değeri açısından $ 817.847 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B MUBARAKAH şeklindedir. Son 24 saat içinde MUBARAKAH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01080484 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUBARAKAH, son bir saatte -%0,44 ve son 7 günde -%12,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mubarakah (MUBARAKAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 817,85K$ 817,85K $ 817,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 817,85K$ 817,85K $ 817,85K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Mubarakah piyasa değeri $ 817,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUBARAKAH arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 817,85K.