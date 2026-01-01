Bugünkü MUTE SWAP by Virtuals Fiyatı

Bugünkü MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) fiyatı $ 0,00343363 olup, son 24 saatte % 10,47 değişim gösterdi. Mevcut MUTE / USD dönüşüm oranı MUTE başına $ 0,00343363 şeklindedir.

MUTE SWAP by Virtuals, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.365.090 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 400,00M MUTE şeklindedir. Son 24 saat içinde MUTE, $ 0,00332083 (en düşük) ile $ 0,00389111 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02398524 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUTE, son bir saatte +%0,31 ve son 7 günde -%18,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,41M$ 3,41M $ 3,41M Dolaşım Arzı 400,00M 400,00M 400,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

