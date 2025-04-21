MXS Games Fiyatı (XSEED)
Bugün için canlı MXS Games (XSEED) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 290.42K USD. XSEED / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
MXS Games Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki MXS Games fiyat değişimi -1.33%
- Dolaşımdaki arz: 7.27B USD.
MEXC'deki XSEED / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XSEED fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MXS Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MXS Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MXS Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MXS Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-1.33%
|30 Gün
|$ 0
|-32.13%
|60 Gün
|$ 0
|-68.71%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MXS Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.02%
-1.33%
+14.00%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 XSEED / VND
₫--
|1 XSEED / AUD
A$--
|1 XSEED / GBP
￡--
|1 XSEED / EUR
€--
|1 XSEED / USD
$--
|1 XSEED / MYR
RM--
|1 XSEED / TRY
₺--
|1 XSEED / JPY
¥--
|1 XSEED / RUB
₽--
|1 XSEED / INR
₹--
|1 XSEED / IDR
Rp--
|1 XSEED / KRW
₩--
|1 XSEED / PHP
₱--
|1 XSEED / EGP
￡E.--
|1 XSEED / BRL
R$--
|1 XSEED / CAD
C$--
|1 XSEED / BDT
৳--
|1 XSEED / NGN
₦--
|1 XSEED / UAH
₴--
|1 XSEED / VES
Bs--
|1 XSEED / PKR
Rs--
|1 XSEED / KZT
₸--
|1 XSEED / THB
฿--
|1 XSEED / TWD
NT$--
|1 XSEED / AED
د.إ--
|1 XSEED / CHF
Fr--
|1 XSEED / HKD
HK$--
|1 XSEED / MAD
.د.م--
|1 XSEED / MXN
$--