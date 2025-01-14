Naked Jim Fiyatı ($JIM)
Bugün için canlı Naked Jim ($JIM) fiyatı, 0.0015935 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.59M USD. $JIM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Naked Jim Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 100.67K USD
- Gün içindeki Naked Jim fiyat değişimi -9.36%
- Dolaşımdaki arz: 999.95M USD.
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Gün içerisinde, Naked Jim / USD fiyat değişimi, $ -0.000164606172584083.
Son 30 gün içerisinde, Naked Jim / USD fiyat değişimi, $ +0.0009926582.
Son 60 gün içerisinde, Naked Jim / USD fiyat değişimi, $ +0.0005264974.
Son 90 gün içerisinde, Naked Jim / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000164606172584083
|-9.36%
|30 Gün
|$ +0.0009926582
|+62.29%
|60 Gün
|$ +0.0005264974
|+33.04%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Naked Jim fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.55%
-9.36%
-49.79%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!
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|1 $JIM / AUD
A$0.002565535
|1 $JIM / GBP
￡0.001290735
|1 $JIM / EUR
€0.001545695
|1 $JIM / USD
$0.0015935
|1 $JIM / MYR
RM0.00717075
|1 $JIM / TRY
₺0.05653738
|1 $JIM / JPY
¥0.25116747
|1 $JIM / RUB
₽0.163732125
|1 $JIM / INR
₹0.138013035
|1 $JIM / IDR
Rp26.12294664
|1 $JIM / PHP
₱0.09331536
|1 $JIM / EGP
￡E.0.08050362
|1 $JIM / BRL
R$0.009704415
|1 $JIM / CAD
C$0.002278705
|1 $JIM / BDT
৳0.19259041
|1 $JIM / NGN
₦2.462897665
|1 $JIM / UAH
₴0.0675644
|1 $JIM / VES
Bs0.0844555
|1 $JIM / PKR
Rs0.44410845
|1 $JIM / KZT
₸0.84624411
|1 $JIM / THB
฿0.05523071
|1 $JIM / TWD
NT$0.052728915
|1 $JIM / CHF
Fr0.001450085
|1 $JIM / HKD
HK$0.01239743
|1 $JIM / MAD
.د.م0.016014675