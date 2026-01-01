Bugünkü Nemesis Fiyatı

Bugünkü Nemesis (NEMESIS) fiyatı $ 0,00251274 olup, son 24 saatte % 33,38 değişim gösterdi. Mevcut NEMESIS / USD dönüşüm oranı NEMESIS başına $ 0,00251274 şeklindedir.

Nemesis, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.497.024 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,29M NEMESIS şeklindedir. Son 24 saat içinde NEMESIS, $ 0,00188393 (en düşük) ile $ 0,00279613 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00761627 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00101285 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEMESIS, son bir saatte +%2,64 ve son 7 günde -%3,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nemesis (NEMESIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,50M$ 2,50M $ 2,50M Dolaşım Arzı 999,29M 999,29M 999,29M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

