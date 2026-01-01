Bugünkü Nereus Fiyatı

Bugünkü Nereus (NRS) fiyatı $ 0,131528 olup, son 24 saatte % 1,22 değişim gösterdi. Mevcut NRS / USD dönüşüm oranı NRS başına $ 0,131528 şeklindedir.

Nereus, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.130.458 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 39,01M NRS şeklindedir. Son 24 saat içinde NRS, $ 0,130043 (en düşük) ile $ 0,133152 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,687331 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,088159 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NRS, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%4,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nereus (NRS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,13M$ 5,13M $ 5,13M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,53M$ 131,53M $ 131,53M Dolaşım Arzı 39,01M 39,01M 39,01M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

