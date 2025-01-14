NEURALAI Fiyatı (NEURAL)
Bugün için canlı NEURALAI (NEURAL) fiyatı, 9.48 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 94.71M USD. NEURAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NEURALAI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.07M USD
- Gün içindeki NEURALAI fiyat değişimi -3.60%
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.
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Gün içerisinde, NEURALAI / USD fiyat değişimi, $ -0.354249644224972.
Son 30 gün içerisinde, NEURALAI / USD fiyat değişimi, $ -2.7798374640.
Son 60 gün içerisinde, NEURALAI / USD fiyat değişimi, $ +2.5763976120.
Son 90 gün içerisinde, NEURALAI / USD fiyat değişimi, $ +4.943866588995609.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.354249644224972
|-3.60%
|30 Gün
|$ -2.7798374640
|-29.32%
|60 Gün
|$ +2.5763976120
|+27.18%
|90 Gün
|$ +4.943866588995609
|+108.99%
En güncel NEURALAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.30%
-3.60%
-33.28%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Producing 3D content has been traditionally expensive and complex. Not anymore. NeuralAI leverages generative AI to make textual descriptions into detailed 3D models, reducing costs and complexity. Quickly produce 3D models from text prompts in our intuitive interface to craft 3D assets with ease: enter your description and our AI will materialize it into a 3D model. NeuralAI enables dramatic cost reductions and is the economical choice for 3D asset creation. Save on the costs traditionally associated with manual 3D modeling. No expertise required. No longer does creating 3D game asset require technical know-how, with NeuralAI, anyone can turn simple descriptions into a vivid 3D asset. Transforming textual input into 3D models for AR and beyond is now efficient and hassle-free with NeuralAI, eliminating the traditional barriers of cost and time.
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|1 NEURAL / AUD
A$15.2628
|1 NEURAL / GBP
￡7.6788
|1 NEURAL / EUR
€9.1956
|1 NEURAL / USD
$9.48
|1 NEURAL / MYR
RM42.7548
|1 NEURAL / TRY
₺336.3504
|1 NEURAL / JPY
¥1,492.626
|1 NEURAL / RUB
₽973.9752
|1 NEURAL / INR
₹822.5796
|1 NEURAL / IDR
Rp155,409.8112
|1 NEURAL / PHP
₱555.8124
|1 NEURAL / EGP
￡E.478.74
|1 NEURAL / BRL
R$57.7332
|1 NEURAL / CAD
C$13.5564
|1 NEURAL / BDT
৳1,152.294
|1 NEURAL / NGN
₦14,697.6024
|1 NEURAL / UAH
₴401.952
|1 NEURAL / VES
Bs502.44
|1 NEURAL / PKR
Rs2,642.076
|1 NEURAL / KZT
₸5,034.4488
|1 NEURAL / THB
฿328.6716
|1 NEURAL / TWD
NT$313.6932
|1 NEURAL / CHF
Fr8.6268
|1 NEURAL / HKD
HK$73.7544
|1 NEURAL / MAD
.د.م95.6532