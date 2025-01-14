Neutaro Fiyatı (NTMPI)
Bugün için canlı Neutaro (NTMPI) fiyatı, 0.0379553 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.41M USD. NTMPI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Neutaro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 72.46K USD
- Gün içindeki Neutaro fiyat değişimi -6.30%
- Dolaşımdaki arz: 115.95M USD.
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Gün içerisinde, Neutaro / USD fiyat değişimi, $ -0.00255218651262346.
Son 30 gün içerisinde, Neutaro / USD fiyat değişimi, $ -0.0071819587.
Son 60 gün içerisinde, Neutaro / USD fiyat değişimi, $ -0.0092494864.
Son 90 gün içerisinde, Neutaro / USD fiyat değişimi, $ -0.00595384703342093.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00255218651262346
|-6.30%
|30 Gün
|$ -0.0071819587
|-18.92%
|60 Gün
|$ -0.0092494864
|-24.36%
|90 Gün
|$ -0.00595384703342093
|-13.55%
En güncel Neutaro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.57%
-6.30%
-8.56%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Neutaro (NTMPI) serves as the governance token for Timpi (www.timpi.io), a technology pioneer poised to shake up the industry through Decentralization, Web3, and AI. At the heart of Timpi's mission lies their proprietary web-scale index, powered by a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) node network. This innovative infrastructure, complemented by state-of-the-art AI technology, drives the development of a suite of services prioritizing user privacy and data integrity above all else. Timpi’s Search Engine, their flagship service, represents just the beginning of their groundbreaking offerings. By delivering impartial search results devoid of user tracking and manipulation, Timpi is poised to revolutionize the search experience, setting a new standard for transparency and trust.
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|1 NTMPI / AUD
A$0.061108033
|1 NTMPI / GBP
￡0.030743793
|1 NTMPI / EUR
€0.036816641
|1 NTMPI / USD
$0.0379553
|1 NTMPI / MYR
RM0.17079885
|1 NTMPI / TRY
₺1.346654044
|1 NTMPI / JPY
¥5.98175528
|1 NTMPI / RUB
₽3.899907075
|1 NTMPI / INR
₹3.287308533
|1 NTMPI / IDR
Rp622.217933232
|1 NTMPI / PHP
₱2.222662368
|1 NTMPI / EGP
￡E.1.917501756
|1 NTMPI / BRL
R$0.231147777
|1 NTMPI / CAD
C$0.054276079
|1 NTMPI / BDT
৳4.587277558
|1 NTMPI / NGN
₦58.663332127
|1 NTMPI / UAH
₴1.60930472
|1 NTMPI / VES
Bs2.0116309
|1 NTMPI / PKR
Rs10.57814211
|1 NTMPI / KZT
₸20.156541618
|1 NTMPI / THB
฿1.315530698
|1 NTMPI / TWD
NT$1.255940877
|1 NTMPI / CHF
Fr0.034539323
|1 NTMPI / HKD
HK$0.295292234
|1 NTMPI / MAD
.د.م0.381450765