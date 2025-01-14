Nexus Mutual Fiyatı (NXM)
Bugün için canlı Nexus Mutual (NXM) fiyatı, 70.79 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 227.50M USD. NXM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nexus Mutual Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Nexus Mutual fiyat değişimi -2.85%
- Dolaşımdaki arz: 3.21M USD.
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Gün içerisinde, Nexus Mutual / USD fiyat değişimi, $ -2.08352222816429.
Son 30 gün içerisinde, Nexus Mutual / USD fiyat değişimi, $ -6.3475977200.
Son 60 gün içerisinde, Nexus Mutual / USD fiyat değişimi, $ +0.7701102520.
Son 90 gün içerisinde, Nexus Mutual / USD fiyat değişimi, $ +11.98329576036429.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -2.08352222816429
|-2.85%
|30 Gün
|$ -6.3475977200
|-8.96%
|60 Gün
|$ +0.7701102520
|+1.09%
|90 Gün
|$ +11.98329576036429
|+20.38%
En güncel Nexus Mutual fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.42%
-2.85%
-14.49%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
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