NFT Art Finance Fiyatı (NFTART)
Bugün için canlı NFT Art Finance (NFTART) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 294.47K USD. NFTART / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NFT Art Finance Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 282.63 USD
- Gün içindeki NFT Art Finance fiyat değişimi -0.27%
- Dolaşımdaki arz: 24,930.01T USD.
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Gün içerisinde, NFT Art Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NFT Art Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NFT Art Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NFT Art Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.27%
|30 Gün
|$ 0
|-17.41%
|60 Gün
|$ 0
|-24.37%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NFT Art Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.48%
-0.27%
-1.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.
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