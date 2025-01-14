NFTrade Fiyatı (NFTD)
Bugün için canlı NFTrade (NFTD) fiyatı, 0.0031993 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 149.01K USD. NFTD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NFTrade Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 17.01 USD
- Gün içindeki NFTrade fiyat değişimi +0.00%
- Dolaşımdaki arz: 46.58M USD.
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Gün içerisinde, NFTrade / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NFTrade / USD fiyat değişimi, $ -0.0004220580.
Son 60 gün içerisinde, NFTrade / USD fiyat değişimi, $ -0.0000965068.
Son 90 gün içerisinde, NFTrade / USD fiyat değişimi, $ -0.0005317032596302076.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.00%
|30 Gün
|$ -0.0004220580
|-13.19%
|60 Gün
|$ -0.0000965068
|-3.01%
|90 Gün
|$ -0.0005317032596302076
|-14.25%
En güncel NFTrade fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.00%
+0.00%
-4.11%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
NFTrade is the first cross-chain and blockchain-agnostic NFT platform. We are an aggregator of all NFT marketplaces and host the complete NFT lifecycle, allowing anyone to seamlessly create, buy, sell, swap, farm, and leverage NFTs across different blockchains. Using NFTrade, anyone can gain access to the entirety of their NFT, unlocking the total value of the NFT market. NFTrade is currently live on Ethereum, Polygon, Avalanche, and Binance Smart Chain mainnets, with at least two additional mainnet integrations taking place before the end of 2021. Since launching its mainnet marketplace, NFTrade has become the #1 NFT marketplace on Avalanche (and #4 dApp in the entire Avalanche ecosystem by users and trading volume), the #2 NFT marketplace on Polygon, and is quickly becoming one of the go-to marketplaces for Binance Smart Chain and Ethereum NFT collectors, creators, and gamers. NFTrade brings the entire ecosystem to one platform.
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|1 NFTD / AUD
A$0.005150873
|1 NFTD / GBP
￡0.002591433
|1 NFTD / EUR
€0.003103321
|1 NFTD / USD
$0.0031993
|1 NFTD / MYR
RM0.01439685
|1 NFTD / TRY
₺0.113511164
|1 NFTD / JPY
¥0.504369645
|1 NFTD / RUB
₽0.328728075
|1 NFTD / INR
₹0.277091373
|1 NFTD / IDR
Rp52.447532592
|1 NFTD / PHP
₱0.187414994
|1 NFTD / EGP
￡E.0.16156465
|1 NFTD / BRL
R$0.019483737
|1 NFTD / CAD
C$0.004574999
|1 NFTD / BDT
৳0.386667398
|1 NFTD / NGN
₦4.944806087
|1 NFTD / UAH
₴0.13565032
|1 NFTD / VES
Bs0.1695629
|1 NFTD / PKR
Rs0.89164491
|1 NFTD / KZT
₸1.699020258
|1 NFTD / THB
฿0.110887738
|1 NFTD / TWD
NT$0.105864837
|1 NFTD / CHF
Fr0.002911363
|1 NFTD / HKD
HK$0.024890554
|1 NFTD / MAD
.د.م0.032152965