Nibbles Fiyatı (NIBBLES)
Bugün için canlı Nibbles (NIBBLES) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NIBBLES / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nibbles Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 2.19M USD
- Gün içindeki Nibbles fiyat değişimi +5.00%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Nibbles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nibbles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nibbles / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nibbles / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+5.00%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Nibbles fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.88%
+5.00%
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nibbles is about storytelling on Solana. The token, a memecoin/community token, was 100% stealth and fair launched. No insiders, no pre-sale, no individual team allocations! Meet Nibbles, a curious red panda who yearned for more than his daily routine of bamboo feedings and scheduled naps. One fateful night, he discovered a world beyond his enclosure's bars – a vibrant cityscape pulsing with endless possibilities. Inspired by Nibbles' spirit of adventure, we've created something pure and transparent. No presales, zero taxes, locked liquidity pool – because true liberation shouldn't come with fine print. This is more than a token; it's an invitation to join Nibbles on his journey into a world where possibilities are unlimited and adventure awaits around every corner. Welcome to the wild side of Solana.
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