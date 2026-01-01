Bugünkü Niuma Fiyatı

Bugünkü Niuma (NIUMA) fiyatı $ 0,00038154 olup, son 24 saatte % 4,13 değişim gösterdi. Mevcut NIUMA / USD dönüşüm oranı NIUMA başına $ 0,00038154 şeklindedir.

Niuma, şu anda piyasa değeri açısından $ 373.272 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 973,24M NIUMA şeklindedir. Son 24 saat içinde NIUMA, $ 0,00038007 (en düşük) ile $ 0,00041146 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00160265 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00005659 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NIUMA, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde +%25,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Niuma (NIUMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 373,27K$ 373,27K $ 373,27K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 373,27K$ 373,27K $ 373,27K Dolaşım Arzı 973,24M 973,24M 973,24M Toplam Arz 973.244.751,4777322 973.244.751,4777322 973.244.751,4777322

Şu anki Niuma piyasa değeri $ 373,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NIUMA arzı 973,24M olup, toplam arzı 973244751.4777322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 373,27K.