Bugünkü NOKKI Fiyatı

Bugünkü NOKKI (NOKKI) fiyatı $ 0,00000603 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NOKKI / USD dönüşüm oranı NOKKI başına $ 0,00000603 şeklindedir.

NOKKI, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.026,21 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,26M NOKKI şeklindedir. Son 24 saat içinde NOKKI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0027141 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000602 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOKKI, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NOKKI (NOKKI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Dolaşım Arzı 999,26M 999,26M 999,26M Toplam Arz 999.263.296,958363 999.263.296,958363 999.263.296,958363

Şu anki NOKKI piyasa değeri $ 6,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOKKI arzı 999,26M olup, toplam arzı 999263296.958363. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,03K.