NON OF US Fiyatı (NON)
Bugün için canlı NON OF US (NON) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 2.86K USD. NON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NON OF US Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 53.94 USD
- Gün içindeki NON OF US fiyat değişimi +1.13%
- Dolaşımdaki arz: 849.79M USD.
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Gün içerisinde, NON OF US / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NON OF US / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NON OF US / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NON OF US / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.13%
|30 Gün
|$ 0
|-43.57%
|60 Gün
|$ 0
|-24.58%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NON OF US fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.81%
+1.13%
-13.81%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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