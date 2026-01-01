Bugünkü NONOS Fiyatı

Bugünkü NONOS (NOX) fiyatı $ 0,00248239 olup, son 24 saatte % 2,70 değişim gösterdi. Mevcut NOX / USD dönüşüm oranı NOX başına $ 0,00248239 şeklindedir.

NONOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.979.689 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 797,56M NOX şeklindedir. Son 24 saat içinde NOX, $ 0,00239338 (en düşük) ile $ 0,00248945 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01143162 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0010326 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOX, son bir saatte +%0,41 ve son 7 günde -%23,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NONOS (NOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,98M$ 1,98M $ 1,98M Dolaşım Arzı 797,56M 797,56M 797,56M Toplam Arz 797.561.878,7641531 797.561.878,7641531 797.561.878,7641531

Şu anki NONOS piyasa değeri $ 1,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOX arzı 797,56M olup, toplam arzı 797561878.7641531. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,98M.