Bugünkü Noodleface Fiyatı

Bugünkü Noodleface (NOODLE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 16,54 değişim gösterdi. Mevcut NOODLE / USD dönüşüm oranı NOODLE başına -- şeklindedir.

Noodleface, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.105,24 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B NOODLE şeklindedir. Son 24 saat içinde NOODLE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOODLE, son bir saatte +%0,14 ve son 7 günde +%2,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Noodleface (NOODLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,11K$ 11,11K $ 11,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,11K$ 11,11K $ 11,11K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki Noodleface piyasa değeri $ 11,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOODLE arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,11K.