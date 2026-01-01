Bugünkü nose Fiyatı

Bugünkü nose (NOSE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NOSE / USD dönüşüm oranı NOSE başına -- şeklindedir.

nose, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.169,18 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 996,88M NOSE şeklindedir. Son 24 saat içinde NOSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOSE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,40 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

nose (NOSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,17K$ 5,17K $ 5,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,17K$ 5,17K $ 5,17K Dolaşım Arzı 996,88M 996,88M 996,88M Toplam Arz 996.876.606,805718 996.876.606,805718 996.876.606,805718

