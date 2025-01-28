Nostra Fiyatı (NSTR)
Bugün için canlı Nostra (NSTR) fiyatı, 0.056488 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.67M USD. NSTR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Nostra Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 92.09K USD
- Gün içindeki Nostra fiyat değişimi +1.53%
- Dolaşımdaki arz: 100.00M USD.
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Gün içerisinde, Nostra / USD fiyat değişimi, $ +0.00085337.
Son 30 gün içerisinde, Nostra / USD fiyat değişimi, $ -0.0216571320.
Son 60 gün içerisinde, Nostra / USD fiyat değişimi, $ -0.0319171660.
Son 90 gün içerisinde, Nostra / USD fiyat değişimi, $ -0.0148477764450365.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00085337
|+1.53%
|30 Gün
|$ -0.0216571320
|-38.33%
|60 Gün
|$ -0.0319171660
|-56.50%
|90 Gün
|$ -0.0148477764450365
|-20.81%
En güncel Nostra fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+4.12%
+1.53%
-16.74%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience. With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users. NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.
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|1 NSTR / GBP
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€0.0536636
|1 NSTR / USD
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|1 NSTR / MYR
RM0.24798232
|1 NSTR / TRY
₺2.02001088
|1 NSTR / JPY
¥8.79009768
|1 NSTR / RUB
₽5.50023656
|1 NSTR / INR
₹4.88734176
|1 NSTR / IDR
Rp911.09664664
|1 NSTR / PHP
₱3.30511288
|1 NSTR / EGP
￡E.2.83795712
|1 NSTR / BRL
R$0.33271432
|1 NSTR / CAD
C$0.08077784
|1 NSTR / BDT
৳6.8887116
|1 NSTR / NGN
₦87.30728792
|1 NSTR / UAH
₴2.37193112
|1 NSTR / VES
Bs3.163328
|1 NSTR / PKR
Rs15.75224368
|1 NSTR / KZT
₸29.19243352
|1 NSTR / THB
฿1.9092944
|1 NSTR / TWD
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|1 NSTR / CHF
Fr0.0508392
|1 NSTR / HKD
HK$0.43947664
|1 NSTR / MAD
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