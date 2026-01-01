Bugünkü NotaStrategy Fiyatı

Bugünkü NotaStrategy (NASTY) fiyatı $ 0,00002136 olup, son 24 saatte % 1,76 değişim gösterdi. Mevcut NASTY / USD dönüşüm oranı NASTY başına $ 0,00002136 şeklindedir.

NotaStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 72.263 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,38B NASTY şeklindedir. Son 24 saat içinde NASTY, $ 0,00002121 (en düşük) ile $ 0,00002249 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00005228 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001837 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NASTY, son bir saatte -%0,15 ve son 7 günde +%1,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NotaStrategy (NASTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,26K$ 72,26K $ 72,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 111,86K$ 111,86K $ 111,86K Dolaşım Arzı 3,38B 3,38B 3,38B Toplam Arz 5.235.000.000,0 5.235.000.000,0 5.235.000.000,0

Şu anki NotaStrategy piyasa değeri $ 72,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NASTY arzı 3,38B olup, toplam arzı 5235000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 111,86K.