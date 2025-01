NOTHING (NOTHING) Nedir?

$NOTHING IS MORE THAN A TOKEN; IT'S A DEMONSTRATION OF HOW BELIEF & CONSENSUS BUILD VALUE. AS A SOCIAL EXPERIMENT, IT IS DESIGNED TO EDUCATE & ENLIGHTEN ON THE DYNAMICS OF VALUE CREATION. TRUE FAIRNESS: IN AN UNCONVENTIOAL MOVE IN THE CRYPTO WORLD, WE ARE LAUNCHING $NOTHING WITH A 100% FAIR LAUNCH. EVERY SINGLE ONE OF THE 311,020,080 TOKENS WILL BE ALLOCATED TO A UNISWAP POOL (POOL OF DREAMS). EDUCATIONAL JOURNEY: JOIN US IN THIS EXPLORATION OF VALUE, BELIEF, AND COMMUNITY. WITH $NOTHING, WE'RE NOT JUST WITNESSING THE EVOLUTION OF A TOKEN; WE'RE LEARNING ABOUT THE VERY FABRIC THAT WEAVES VALUE IN OUR DIGITAL WORLD.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NOTHING (NOTHING) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi