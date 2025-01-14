NOTHING Fiyatı (NOTHING)
Bugün için canlı NOTHING (NOTHING) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NOTHING / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
NOTHING Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 113.06 USD
- Gün içindeki NOTHING fiyat değişimi -0.26%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
MEXC'deki NOTHING / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NOTHING fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, NOTHING / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NOTHING / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, NOTHING / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, NOTHING / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-0.26%
|30 Gün
|$ 0
|-15.02%
|60 Gün
|$ 0
|+6.68%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel NOTHING fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-0.26%
-11.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
$NOTHING IS MORE THAN A TOKEN; IT'S A DEMONSTRATION OF HOW BELIEF & CONSENSUS BUILD VALUE. AS A SOCIAL EXPERIMENT, IT IS DESIGNED TO EDUCATE & ENLIGHTEN ON THE DYNAMICS OF VALUE CREATION. TRUE FAIRNESS: IN AN UNCONVENTIOAL MOVE IN THE CRYPTO WORLD, WE ARE LAUNCHING $NOTHING WITH A 100% FAIR LAUNCH. EVERY SINGLE ONE OF THE 311,020,080 TOKENS WILL BE ALLOCATED TO A UNISWAP POOL (POOL OF DREAMS). EDUCATIONAL JOURNEY: JOIN US IN THIS EXPLORATION OF VALUE, BELIEF, AND COMMUNITY. WITH $NOTHING, WE'RE NOT JUST WITNESSING THE EVOLUTION OF A TOKEN; WE'RE LEARNING ABOUT THE VERY FABRIC THAT WEAVES VALUE IN OUR DIGITAL WORLD.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NOTHING / AUD
A$--
|1 NOTHING / GBP
￡--
|1 NOTHING / EUR
€--
|1 NOTHING / USD
$--
|1 NOTHING / MYR
RM--
|1 NOTHING / TRY
₺--
|1 NOTHING / JPY
¥--
|1 NOTHING / RUB
₽--
|1 NOTHING / INR
₹--
|1 NOTHING / IDR
Rp--
|1 NOTHING / PHP
₱--
|1 NOTHING / EGP
￡E.--
|1 NOTHING / BRL
R$--
|1 NOTHING / CAD
C$--
|1 NOTHING / BDT
৳--
|1 NOTHING / NGN
₦--
|1 NOTHING / UAH
₴--
|1 NOTHING / VES
Bs--
|1 NOTHING / PKR
Rs--
|1 NOTHING / KZT
₸--
|1 NOTHING / THB
฿--
|1 NOTHING / TWD
NT$--
|1 NOTHING / CHF
Fr--
|1 NOTHING / HKD
HK$--
|1 NOTHING / MAD
.د.م--