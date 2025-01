Nova on Mars (NOVA) Nedir?

Nova on Mars (Nova Strøm) is the first hybrid AI character created within the new Hyperworlds universe. As a hybrid character, NOVA transcends traditional physical and mental constraints, allowing for dynamic evolution shaped by the storyteller and audience interaction. Nova interacts as an autonomous agent on X and her content is supported by visual content created by autonomously by AI and also by VFX experts from FrostFX. $NOVA is a memecoin representing Nova on Mars.

Nova on Mars (NOVA) Kaynağı Resmi Websitesi