Novem Pro Fiyatı (NVM)
Bugün için canlı Novem Pro (NVM) fiyatı, 0.305253 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. NVM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Novem Pro Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 50.67 USD
- Gün içindeki Novem Pro fiyat değişimi -0.64%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ -0.0019698004817444.
Son 30 gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ -0.0215397505.
Son 60 gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ +0.0214645362.
Son 90 gün içerisinde, Novem Pro / USD fiyat değişimi, $ +0.02746201038473045.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0019698004817444
|-0.64%
|30 Gün
|$ -0.0215397505
|-7.05%
|60 Gün
|$ +0.0214645362
|+7.03%
|90 Gün
|$ +0.02746201038473045
|+9.89%
En güncel Novem Pro fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-1.27%
-0.64%
-4.23%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The NVM NOVEM PRO token is a standalone token (comparable to other cryptocurrencies) that is not pegged to the price of gold. It is a digital means of payment on the network stored in the Binance Smart Chain. NVM stands for NOVEM. PRO stands for the attractive advantages (discounts) granted when buying gold in combination with an option for positive performance. The NVM NOVEM PRO token is available for purchase from NOVEM GOLD. The market determines its price. This means that the NVM NOVEM PRO token also has an attractive prospect of increasing value.
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€0.29609541
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RM1.3736385
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₺10.82732391
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¥48.21471135
|1 NVM / RUB
₽31.49905707
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₹26.41964715
|1 NVM / IDR
Rp5,004.14674032
|1 NVM / PHP
₱17.92445616
|1 NVM / EGP
￡E.15.39696132
|1 NVM / BRL
R$1.84678065
|1 NVM / CAD
C$0.43651179
|1 NVM / BDT
৳37.12792239
|1 NVM / NGN
₦473.99380587
|1 NVM / UAH
₴12.91525443
|1 NVM / VES
Bs16.178409
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Rs85.14727182
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₸162.02218734
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฿10.5922791
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Fr0.27778023
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